Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stahlproduktion ist im August im Vorjahresvergleich laut neuen Daten des Weltstahlverbandes lediglich um 0,6 Prozent gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Damit sei der Anstieg nicht nur überraschend gering ausgefallen. Er sei auch ausschließlich China zuzuschreiben gewesen, das seine Produktion um 8,4 Prozent gesteigert habe. In der EU und in den USA sei die Produktion hingegen um 16,6 Prozent beziehungsweise 24 Prozent zurückgegangen. Wegen der geringen Produktion seien die Lagerbestände für Stahl in der EU inzwischen auf den niedrigsten Stand seit Januar 2019 gefallen. Da diesem geringen Angebot ein durch die Konjunkturerholung bedingter Anstieg der Nachfrage gegenüberstehe, hätten die europäischen Stahlpreise seit ihren Tiefständen bereits um mehr als 20 Prozent zugelegt. Der Aufwärtstrend könnte sich im laufenden Quartal fortsetzen. Denn die Stahlexporte Chinas seien weiterhin rückläufig, wodurch sich das Stahlangebot weltweit weiter verknappe. Im August seien sie um 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Preisanstieg sollte auch die Aktienkurse europäischer Stahlproduzenten stützen. (09.10.2020/ac/a/m)



