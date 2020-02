Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Genmab-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Genmab-Aktie:

226,40 EUR -2,29% (24.02.2020, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Genmab-Aktie:

1.705,00 DKK +0,41% (21.02.2020)



ISIN Genmab-Aktie:

DK0010272202



WKN Genmab-Aktie:

565131



Ticker-Symbol Genmab-Aktie:

GE9



Kurzprofil Genmab A/S:



Genmab (ISIN: DK0010272202, WKN: 565131, Ticker-Symbol: GE9) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Schaffung und Entwicklung humaner Antikörper für die Behandlung von lebensbedrohlichen und belastenden Krankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt zahlreiche Produkte für die Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis, Psoriasis (Schuppenflechte) und anderer entzündlicher Krankheiten. Hierbei bedient sich das Unternehmen der transgenen Maustechnologie (HuMAb-Mouse®), um vollständig humane Antikörper zu erzeugen. (24.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Genmab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Genmab A/S (ISIN: DK0010272202, WKN: 565131, Ticker-Symbol: GE9) unter die Lupe.Novartis komme mit bei der angestrebten Zulassung des Produktkandidaten Ofatumumab voran. Sowohl die US-Zulassungsbehörde FDA als auch ihr europäisches Pendant EMA hätten laut einer Mitteilung vom Montag den Zulassungsantrag für den Kandidaten angenommen. Ofatumumab stamme ursprünglich von der dänischen Genmab, eine laufende "Aktionär"-Empfehlung.Konkret habe Novartis die Zulassung von Ofatumumab zur Behandlung schubförmiger Formen der Multiplen Sklerose (RMS) bei Erwachsenen beantragt. Ofatumumab sei den Angaben zufolge ein potenter, vollständig menschlicher Antikörper, der auf sogenannte CD20-positive B-Zellen abziele. Diese neuartige Zelltherapie biete demnach eine nachhaltige Wirksamkeit mit einem günstigen Sicherheitsprofil.Im Falle einer Zulassung habe Ofatumumab laut Novartis das Potenzial, zu einer Behandlung erster Wahl für eine breite RMS-Population zu werden. Zusätzlich dürfte die einfache Verabreichung für das Mittel sprechen, zeige sich der Konzern überzeugt. Patienten könnten sich Ofatumumab nämlich in einer monatlichen subkutanen Injektion zu Hause mit einem Autoinjektorstift selbst verabreichen.Die Zulassungsfortschritte bei Ofatumumab seien ganz klar positiv für Genmab zu werten. Die Aktie habe sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Seit der "Aktionär"-Empfehlung betrage das Kursplus rund 40 Prozent.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Genmab-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 24.02.2020)Mit Material von dpa-AFX