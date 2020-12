Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:

Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (04.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).In Bezug auf das Strategiepaket vom 21.11.2018 "Generali 2021" habe Generali nun ein Update ausgegeben. Das Paket sehe finanzielle Ziele (u.a. EpS-Wachstum 2018-2021: 6% bis 8% p.a.; Dividendenausschüttung 2019-2021: 55% bis 65%; RoE 2019-2021: >11,5%) und strategische Ziele (u.a. Ausbau der Führungsrolle in Europa; Ausbau der Märkte Asien und Lateinamerika; Entwicklung einer globalen Asset Management-Plattform; Verbesserung der Bilanzstruktur (z.B. Entschuldung in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro bis 2021; Reduktion der jährlichen Aufwendungen um 200 Mio. Euro)) vor. Nun habe Generali dieses Strategiepakt mehrheitlich bestätigt. Eine Ausnahme stelle das RoE dar, welche für 2020 (bedingt durch die COVID-19-Pandemie) nicht das angegebene Ziel erreichen werde.Darüber hinaus habe Generali bekannt gegeben, dass Teile der bilanziellen Ziele (speziell die Einsparziele) übererfüllt würden. Nach eigenen Aussagen sei eine Reduktion der Verschuldung von 1,9 Mrd. Euro bereits in 2020 erreicht worden. Damit liege Generali ein Jahr vor Termin am oberen Ende der Zielspanne. Darüber hinaus werde erwartet, die jährlichen Aufwendungen um 300 Mio. Euro zu reduzieren, was 50% über dem ursprünglichen Ziel liege. Aus Sicht des Analysten würden die gesteckten Ziele trotz der derzeitigen Marktlage und vor dem Hintergrund, dass Generali bisher ausgegebene Ziele zumeist habe erfüllen bzw. übererfüllen können, realistisch erscheinen.Der Analyst lasse seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 1,28 Euro; DPS 2020e: 1,44 Euro; EPS 2021e: 1,78 Euro; DPS 2021e: 1,04 Euro) unverändert. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells (Startjahr: 2021 (alt: 2020); gesunkenes Beta; niedrigeres mittelfristiges DPS-Wachstum wegen neuem Basisjahr) habe er ein unverändertes Kursziel für die Generali-Aktie von 14,00 Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung von 1,44 Euro je Aktie ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link