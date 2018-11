Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

14,93 EUR -0,60% (09.08.2018, 14:57)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (09.08.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Während das operative Ergebnis im zweiten Quartal 2018 hinter seiner zurückgeblieben sei, habe das Nettoergebnis seine Erwartung übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt werte er das Zahlenwerk als solide. Im Rahmen des Strategieplans 2016 bis 2018 seien die beiden wichtigsten Ziele (Nettokosteneinsparungen und Asset-Verkäufe) bereits (über-)erfüllt und bei den weiteren befinde sich Generali auf Kurs. Im Rahmen des am 21.11.2018 stattfindenden Investorentages solle nach dem finanziellen und strategischen Turnaround zwischen den Jahren 2012 bis 2018 der Fokus u.a. auf profitables Wachstum gelegt werden. Rießelmann habe seine EPS-Prognose für 2018 angehoben. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sehe er nur ein moderates Kurspotenzial für die Generali-Aktie.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Generali-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze Generali-Aktie:Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:14,975 EUR 0,00% (09.08.2018, 17:35)