Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

16,825 EUR -0,38% (25.03.2021, 12:32)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (25.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Das Zahlenwerk des vierten Quartals 2020 (testiert) sei gemischt ausgefallen. Während die Bruttoprämien und das operative Ergebnis die Analysten-Erwartungen leicht übertroffen hätten (operatives Ergebnis im Rahmen des Marktkonsens), habe das Nettoergebnis durch Pandemie-bedingte Belastungen den Erwartungen nicht gerecht werden können. Der Dividendenvorschlag für 2020 habe mit 1,47 (Vj.: 0,50) Euro je Aktie im Rahmen der Analysten-Erwartung gelegen.Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts habe Generali die bestehende Guidance für das laufende Jahr bestätigt und erweitert. Der Analyst halte diese für realistisch. Wie bereits bei anderen Versicherern deutlich geworden, habe auch Generali deutliche Auswirkungen (Nettoergebnisrückgang) durch die Pandemie verspürt, jedoch seien diese geringer ausgefallen, als in anderen Branchen. Aufgrund der, wenn auch langsamen, Fortschritte der europäischen Impfprogramme gehe er davon aus, dass sich die Wirtschaftslage spätestens in Q3 2021 normalisieren werde, was sich wiederum deutlich positiv auf das Nettoergebnis und damit auf das ausschüttungsfähige Kapital des Versicherers auswirken werde. Er lasse seine Prognosen vorerst unverändert.Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Generali-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 14,00 auf 17,00 Euro angehoben. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze Generali-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:16,845 EUR +0,15% (25.03.2021, 11:03)