Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

50,62 EUR +3,61% (08.10.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

58,57 USD +3,77% (08.10.2021, 22:10)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol Deutschland General Motors-Aktie:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (10.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol Deutschland: 8GM, NYSE-Symbol: GM) unter die Lupe.Der US-Autokonzern wolle seinen Umsatz bis 2030 mehr als verdoppeln. Um dieses Ziel zu erreichen, setze GM auf den Ausbau der Elektromobilität. Die sehr ambitionierten Pläne des Autobauers seien an der Börse zurückhaltend aufgenommen worden. Offenbar wollten die Anleger an ihre erfolgreiche Umsetzung nicht wirklich glauben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze General Motors-Aktie: