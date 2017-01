NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 37,30 +0,00% (20.01.2017, 14:39, vorbörslich)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling.









(20.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Philippe Houchois von Jefferies & Co:Aktienanalyst Philippe Houchois von Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.Bei den Gewinnschätzungen im Autosektor gebe es inzwischen meistens Aufwärtsrevisionen.Das Absatzvolumen halte sich auf einem guten Niveau. Gegenwind von Seiten der Rohmaterialen werde zum Teil durch Währungseffekte ausgeglichen. Die Analysten von Jefferies & Co erhöhen ihre Gewinnprojektionen zwischen 2 und 8%.Analyst Philippe Houchois setzt das Kursziel für die Aktien von General Motors Inc. von 33,00 auf 36,00 USD herauf.Börsenplätze General Motors-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,54 Euro +1,59% (20.01.2017, 14:05)Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:35,37 Euro +1,09% (20.01.2017, 14:25)