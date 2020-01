Börsenplätze General Electric-Aktie:



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Mit starken Zahlen habe die US-Industrie-Ikone den Markt am Mittwoch positiv überrascht. Beim Gewinn habe der angeschlagene Konzern die Erwartungen geschlagen, vor allem der Free Cash Flow (FCF) überzeuge. Der Blick in die Details zeige, dass vor allem eine Sparte zu überzeugen gewusst habe.Die Flugzeug-Sparte leide zwar unter dem Drama um Boeings Krisenflieger 737 Max. Dennoch sei sie hauptverantwortlich für die starke Geschäftsentwicklung gewesen. Über zwei Milliarden Dollar Gewinn habe GE hier im vierten Quartal eingefahren - 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ebenfalls zufriedenstellend sei es im Healthcare-Geschäft gelaufen, das knapp 1,2 Mrd. Dollar Gewinn beisteuere - allerdings bei einem Plus von nur einem Prozent.Probleme bereite hingegen nach wie vor die Power-Sparte rund um die schwächelnden Gasturbinen. Diese sei zwar knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt, der Auftragseingang sei jedoch erneut um 30 Prozent zurückgegangen. Und auch die Erneuerbaren Energien hätten enttäuscht - das Minus habe sich hier von 21 auf 197 Mio. Dollar ausgeweitet. Und das bei einem Umsatzwachstum von nur zwei Prozent.Die Diskrepanz zwischen den einzelnen Sparten werde auch bei einem Blick auf den FCF im Gesamtjahr deutlich. Mit einem positiven Geldfluss von 2,3 Mrd. Dollar habe GE hier die bereits zweimal erhöhte Prognose übertroffen. Die Flugzeugsparte alleine habe 4,4 Mrd. Dollar geliefert, bei Healthcare seien es noch 2,5 Mrd. Dollar gewesen.Der Industriekonzern sei auf dem richtigen Weg. Alleine das Flugzeuggeschäft dürfte stark genug sein, um den Konzern zu stabilisieren. Für nachhaltige Erfolge müssten aber auch die schwächelnden Bereiche wieder auf Vordermann gebracht werden. Dann sei eine deutlich höhere Bewertung möglich.Langfristig bleibt die General Electric-Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link