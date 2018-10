XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der Absturz an den US-Börsen am Mittwoch habe auch die Erholung bei General Electric schon wieder beendet. Im schwachen Marktumfeld sei das Wertpapier unter Druck gekommen. Trotz der hohen Vorschusslorbeeren bleibe weiterhin offen, ob der neue Chef Lawrence Culp eine Strategie für die Trendwende habe.Alleine durch einen Wechsel an der Führungsspitze würden die Probleme von GE nicht verschwinden. Zu tief würden die Ursachen sitzen: Fehler bei der Bilanzierung, die Krise in der Kraftwerksparte und die angeschlagene Bilanz hätten schon Culps Vorgänger John Flannery zur Verzweiflung gebracht. Und ohne eine grundlegend neue Strategie sei keine Besserung in Sicht.So würden die Probleme im Turbinengeschäft tief sitzen. Durch die Energiewende sei die Nachfrage gesunken, die gesamte Branche habe damit zu kämpfen. Auch die Schwächen in der Bilanz würden sich nicht über Nacht beheben lassen. Jahrelang seien zu viele Aufträge - auch solche mit Rücktrittsklauseln - gebucht worden, Gewinne seien durch Lohnverschiebungen oder Lagerbewertungen nach oben geschrieben worden und es werde zu wenig Cash verdient. Es bleibe deswegen fraglich, ob bei dem Konzern nicht noch weitere negative Überraschungen warten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: