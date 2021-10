Börsenplätze General Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

92,98 EUR +0,35% (27.10.2021, 08:44)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

93,06 EUR +2,36% (26.10.2021)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

107,44 USD (26.10.2021)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (27.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Der am 26.10.2021 veröffentlichte Bericht zum dritten Quartal 2021 habe die Erwartungen übertroffen und positive Marktreaktionen ausgelöst, die Aktie von GE habe den gestrigen US-Handelstag mit einem Plus von 2% schlossen. Starkes Momentum habe vor allem der Luftfahrtbereich gezeigt.Während der Auftragseingang im dritten Quartal um 21% auf USD 21 Mrd. gestiegen sei (vor allem aufgrund starker Nachfrage in den Bereichen Luftfahrt und Erneuerbare Energien), sei der Umsatz des US-Konglomerats marginal auf USD 18,4 Mrd. bzw. der Industriesparten auf USD 17,8 Mrd. (jeweils -1%) gesunken. Das betriebliche Ergebnis der Industriesparten habe sich allerdings um mehr als 50% auf USD 1,3 Mrd. verbessert, was einer Marge von 7,5% entspreche. GE habe einen beachtlichen Free Cashflow von USD 1,7 Mrd. erwirtschaftet, der vor allem auf einer soliden Entwicklung in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik basiert habe. Das Ergebnis je Aktie habe im Berichtszeitraum bei USD 0,57 (bzw. USD 1,2 für die ersten neun Monate 2021) gelegen.Im Zuge der Veröffentlichung des Quartalsergebnisses habe der US-Konzern die Jahresprognose konkretisiert. Nun werde ein Ergebnis je Aktie von USD 1,8 bis 2,1 erwartet (zuvor: USD 1,2 bis 2), bei einer besseren Margenentwicklung und einem Free Cashflow von USD 3,75 Mrd. bis 4,75 Mrd. (bisher: USD 3,5 Mrd. bis 5 Mrd.). Allerdings gehe GE von stabilen Umsätzen im Vergleich zum Vorjahr aus, während noch vor drei Monaten mit leichtem Umsatzwachstum gerechnet worden sei. Der vom Markt positiv gewertete Verkauf der Flugzeugleasingsparte GECAS, der voraussichtlich zur Reduktion der Verschuldung führen werde, solle am 1. November 2021 abgeschlossen werden.Die letzte Empfehlung für die GE-Aktie lautete "halten", so Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity