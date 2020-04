Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.



General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Unter dem Strich habe des US-Mischkonzern im ersten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Dennoch habe GE mit seinen Zahlen nicht überzeugen können. Der Blick in die Details zeige, dass fast alle Sparten des Konglomerats durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten seien.

Besonders deutlich würden die Probleme in der wichtigen Luftfahrtsparte. Hier seien der Gewinn um 39% und der Umsatz um 13% eingebrochen. Nachdem viele Fluggesellschaften derzeit ums Überleben kämpfen würden und kaum neue Investitionen anstehen dürften, sei schnelle Besserung nicht in Sicht.

Die ohnehin kriselnde Kraftwerkssparte sei sogar in die roten Zahlen gerutscht, der Umsatz sei ebenfalls um 13% gesunken. Hier mache sich v.a. bemerkbar, dass im lukrativen und margenstärkeren Servicegeschäft viele Aufträge wegen der Pandemie verschoben worden seien. Ebenfalls rote Zahlen habe die Windsparte geschrieben, auch wenn diese die Corona-Krise insgesamt besser verkraften dürfte. Einziger positiver Ausreißer sei das Medizintechnik-Geschäft gewesen. Neue Aufträge im Zusammenhang mit dem Coronavirus hätten hier für ein Plus beim Auftragseingang von 7% gesorgt.