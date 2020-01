Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,456 EUR +0,71% (28.01.2020, 15:44)



Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,526 EUR +0,73% (28.01.2020, 15:07)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,44 USD (27.01.2020)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (28.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Einst sei General Electric der wertvollste Konzern der Welt gewesen. Doch der Ruhm alter Tage sei verblasst. Seit Jahren kämpfe die US-Industrieikone mit Skandalen und strategischen Fehlern, die den Aktienkurs abstürzen lassen hätten. 2019 sei zumindest an der Börse die Trendwende gelungen, mit den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr am morgigen Mittwoch wolle der Konzern den schweren Weg aus der Krise weitergehen.Für das abgelaufene Quartal würden die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 0,17 Dollar rechnen. Beim Umsatz würden 25,72 Milliarden Dollar erwartet. In den vergangenen drei Quartalen habe GE die Gewinnschätzungen jeweils übertroffen, beim Erlös aber unter den Erwartungen gelegen.Besonders wichtig werde auch der Blick auf den Free Cash Flow (FCF). Für das Gesamtjahr 2020 werde hier im Mittel ein Zufluss von 1,25 Milliarden Dollar erwartet. Allerdings würden die Schätzungen hier extrem weit auseinandergehen und sich von minus 2,98 bis plus 3,85 Milliarden Dollar erstrecken.GE habe die Short-Attacke aus dem vergangenen Sommer gut verkraftet. Bewahrheitet hätten sich die Manipulationsvorwürfe bis heute nicht. Dennoch sei die Bilanz trotz aller Maßnahmen noch immer angeschlagen. Ein positiver FCF könnte die Erholung der Aktie aber weiter anschieben. Mittel- bis langfristig ist eine deutlich höhere Bewertung vorstellbar, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: