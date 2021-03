7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.

Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (22.03.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin zu halten.Der Flugzeugleasing-Bereich GECAS (GE Capital Aviation Services) werde für den Verkauf an den irischen Mitbewerber AerCap vorbereitet und im verbleibenden Geschäftsjahr als nicht fortgeführte Geschäftstätigkeit klassifiziert. Hierbei würden Abschreibungen von rund USD 3 Mrd. durchgeführt. Für den Verkauf von GECAS erhalte GE rund USD 24 Mrd. sowie eine 46%-Beteiligung am neu entstandenen Unternehmen (in Summe entspreche das rund USD 30 Mrd.). Die Zustimmung der Regulierungsbehörden sowie der Aktionäre von AerCap sei noch ausständig.Die Factoring-Aktivitäten im Bereich GE Capital sollten sukzessive eingestellt werden. Das trage maßgeblich zur weiteren Entschuldung des Unternehmens und einer Verbesserung der Profitabilität bei.Für den Bereich Aviation werde sich das laufende Jahr noch schwierig gestalten. Mit einer Markterholung der Luftfahrtbranche sei frühestens im zweiten Halbjahr 2021 zu rechnen, womit zum einen das Neugeschäft, zum anderen aber auch das (margenträchtige) Wartungsgeschäft, das von den absolvierten Flugstunden abhänge, vorläufig gedämpft ausfallen werde. Ein guter Verlauf werde für das Militärgeschäft erwartet - nicht zuletzt aufgrund neuer Produkteinführungen auch in 2022.Der Geschäftsbereich Renewable Energy setze auf den Ausbau der Offshore-Aktivitäten, die derzeit noch einen sehr geringen Umsatzanteil hätten. Allerdings sei hier mit einem sehr starken Marktwachstum in den kommenden Jahren zu rechnen (Neuinstallationen p.a. von 7 GW in 2020 auf 27 GW in 2029 erwartet, laut Unternehmen). GE bringe sich hier mit der Turbine Haliade-X in Stellung. Dieses bislang leistungsstärkste Produkt am Offshore-Markt sei derzeit mit Kapazitäten von 12 MW und 13 MW zertifiziert (laut GE sei ein Ausbau auf 14 MW möglich). Die Dimensionen seien gewaltig: bei einer Höhe von 260m und einer Rotorblattlänge von 107m bringe es die Turbine auf einen Durchmesser von 220m. Im Herbst letzten Jahres habe sich GE den Zuschlag für den größten Windpark auf See gesichert - Dogger Bank, ca. 130 km vor der Nordostküste Englands - welcher 2026 mit 190 Haliade-X Turbinen fertiggestellt werden solle.Bei einem Kursziel von USD 13,62 (basierend auf einem KGV von 10,9 und einem EV/EBITDA Multiple von 16,3 für das Geschäftsjahr 2022) stufen Helge Rechberger und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die General Electric-Aktie auf "Halten". (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen