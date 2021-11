Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

93,52 EUR +0,04% (12.11.2021, 14:06)



XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

93,69 EUR -1,32% (12.11.2021, 13:47)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

107,00 USD -1,80% (11.11.2021, 22:10)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696043013



WKN General Electric-Aktie:

A3CSML



Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GCP



NYSE-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696043013, WKN: A3CSML, Ticker-Symbol: GCP, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. (12.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Industrieriesen General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der Industriegigant beabsichtige, die Healthcare- und Energieaktivitäten in eigenständige börsennotierte Gesellschaften zu überführen. Das Healthcare-Geschäft (Umsatz 2020: rund 17 Mrd. USD) solle dann Anfang 2023 abgespalten werden. Die Abspaltung der Energiesparte (Umsatz 2020 rund 33 Mrd. USD), in der die erneuerbaren Energien, das Kraftwerksgeschäft und die digitale Infrastruktur gebündelt werden sollten, solle Anfang 2024 folgen. Das Luftfahrtgeschäft (Umsatz 2020: rund 22 Mrd. USD), eine Beteiligung von 19,9% an den abgespaltenen Healthcare-Aktivitäten sowie ggf. noch bestehende sonstige Beteiligungen (bspw. AerCap, Baker Hughes) sollten bei GE bleiben.Der Konzern rechne im Zuge der Aufspaltung mit Einmalkosten von 2 Mrd. USD und einer Steuerbelastung von weniger als 0,5 Mrd. USD. Die Vorteile einer Aufspaltung (u.a. stärkere Fokussierung der jeweiligen Gesellschaft, jeweils größere strategische Flexibilität sowie Optimierung der Kapitalausstattung) würden aus Sicht des Analysten das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen.Armer habe seine Ergebnisprognosen für 2021e (u.a. berichtetes EPS: -0,63 USD) unverändert belassen und für 2022e (u.a. berichtetes EPS: 2,31 (alt: 2,67) USD) gekappt. Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Senkung der Prognosen vs. niedrigeres Beta) habe er ein unverändertes Kursziel von 115,00 USD für den US-Titel ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (12 Monate: 0,32 USD je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag von unter 10% (12 Monate).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: