NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

17,52 USD -3,74% (17.01.2018, 15:12)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (17.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (GE) unter die Lupe.Die Talfahrt bei General Electric setze sich fort. Nach dem starken Jahresstart habe die GE-Aktie ihre Kursgewinne wieder abgegeben. Milliardenschwere Belastungen im Versicherungsgeschäft würden die Zweifel schüren, ob die Krise überwunden werde. Ein radikaler Konzernumbau könnte die Lösung sein.GE müsse beweisen, dass die Trendwende gelinge. Aktuell sollten Anleger nicht in das fallende Messer greifen. Charttechnisch bleibe die GE-Aktie angeschlagen, ein neues Mehrjahrestief drohe. Vor der Veröffentlichung der Zahlen am 24. Januar sollte das Papier in jedem Fall gemieden werden. Trete operativ nachhaltig Besserung ein, könnte GE allerdings wieder attraktiv werden, denn immerhin erwirtschafte der US-Mischkonzern weiterhin Milliardengewinne, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2018)XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:14,20 EUR -4,18% (17.01.2018, 15:57)Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:14,34 EUR -3,30% (17.01.2018, 16:11)