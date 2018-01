Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

13,48 EUR -1,82% (24.01.2018, 16:58)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

16,725 USD -0,98% (24.01.2018, 16:44)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (24.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) unter die Lupe.Die Talfahrt bei General Electric suche ihresgleichen. Knapp 50 Prozent habe das Papier des Industriekonzerns seit Anfang 2017 verloren - bei einer Marktkapitalisierung von noch immer 120 Milliarden Euro ein enormer Kurssturz. Am Mittwoch habe der Konzern nun Zahlen vorgelegt. Alleine in Q4 stehe ein Verlust von zehn Milliarden Dollar zu Buche. Ein großer Teil des milliardenschweren Minus seien allerdings einmalige Abschreibungen. Positiv: Die Prognose für 2018 sei bestätigt worden.Die Probleme in den Energiesparten und die strukturellen Schwächen des Konzerns seien noch nicht behoben. Ähnlich wie bei den milliardenschweren Einmalbelastungen sei nach dem Kursrückfall aber bereits viel eingepreist. Im kommenden Jahr sollte der Industriekonzern zudem wieder Milliardengewinne einfahren.Mutige können die General Electric-Aktie auf die Watchlist setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Investoren sollten aber nicht in das fallende Messer greifen, weitere Rücksetzer einkalkulieren und zunächst abwarten, ob die Marke bei 18,00 Dollar nachhaltig überwunden werde. (Analyse vom 24.01.2018)XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:13,50 EUR -0,30% (24.01.2018, 16:34)