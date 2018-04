XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,92 EUR +1,45% (23.04.2018, 16:14)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,94 EUR +0,76% (23.04.2018, 16:33)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

USD 14,62 +0,55% (23.04.2018, 16:19)



ISIN General Electric-Aktie: US3696041033

US3696041033



WKN General Electric-Aktie: 851144

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland: GEC

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie: GE

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (23.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Der bereinigte operative industrielle Gewinn sei in Q1 auf 2,7 Mrd. USD (2,4 Mrd. USD) gestiegen und habe die Markterwartung von 2,4 Mrd. USD übertroffen. Das Segment Aviation habe einen um 26% auf 1,6 Mrd. USD steigenden Segmentgewinn berichtet und werde damit das absolut bedeutendste Segment (60% des operativen Industrieprofits in Q1). Der nächstgrößte Gewinnträger sei Healthcare (+11% auf 735 Mio. USD). Healthcare trage 27% zum operativen Industriegewinn bei. Das Umsatzseitig größte Segment Power weise derzeit nur noch eine operative Marge von 3,8% (Vj 5,5%) auf. Hier sehe der Analyst im Zuge einer Restrukturierung prinzipiell wieder erhebliches Margenpotenzial. Insbesondere dürfte aber der Marktausblick für große Gasturbinen kurzfristig weiter belasten.2018 könnte der Markt gemäß der neuesten Managementprognose nochmals von 34 GW in 2017 auf unter 30 GW sinken. 2016 habe das Marktniveau noch bei 48 GW gelegen. Im abgelaufenen Quartal seien die Kosten auf Konzernebene um 805 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr etwas schneller, als der Jahresplan (2,0 Mrd. USD) dies erfordert hätte, gesenkt worden. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass der Auftragseingang auch in Q1 mit Plusminus 0% (um Wechselkurse bereinigt) trotz eines freundlichen Industrieumfelds unverändert geblieben sei.Konkret erwarte das Management 2018 unverändert einen industriellen Free Cash Flow in der Höhe von 6 bis 7 Mrd. USD. Der adjustierte Gewinn solle auf dem Niveau des Vorjahres (9,1 Mrd. USD) bleiben, wobei der aktuelle Auftakt bei der Kostensenkung (0,8 Mrd. USD in Q1) trotz weiterhin ungünstiger Marktentwicklung auf eine gewisse Zielerreichung hoffen lasse (2,0 Mrd. USD Kostensenkung in 2018 geplant).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze General Electric-Aktie: