Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

12,24 EUR +0,99% (12.03.2018, 14:06)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

14,94 USD +2,89% (09.03.2018, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (12.03.2018/ac/a/n)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktie: Bodenbildungsversuch um 14 USD immer wahrscheinlicher - AktienanalyseBesonders auffällig hat sich der US-Mischkonzern General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) am Freitag mit einem starken Schlussspurt präsentiert und offenbart einen möglichen Boden im Bereich von 14 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Übergeordnet könnte dieses Szenario sogar einen größeren Boden hervorbringen, sodass Long-Positionen wieder deutlich attraktiver würden.Der u.a. in den Bereichen Transport, Gesundheitswesen, Konsum, erneuerbare Energien und Finanzwesen aktive Mischkonzern General Electric (GE) habe zum Ende der abgelaufenen Woche von einer regen Nachfrage der Investoren an den Tiefständen aus 2009/2011 profitiert und sich über das Niveau von zunächst 14,67 US-Dollar hinwegsetzen können. Hierdurch steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit einer fortgesetzten, aber im Rahmen des Möglichen Rallye zum Tertiärtrend und eines möglichen Bodenbildungsversuchs um 14,00 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.03.2018)