Kursziel

General Electric-Aktie

(USD) Rating

General Electric-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,00 Underweight J.P. Morgan Securities Stephen Tusa 25.10.2018 16,00 Overweight Barclays Julian Mitchell 16.10.2018 12,00 Market perform Cowen and Company Gautam Khanna 16.10.2018 14,00 Market perform Credit Suisse John Walsh 15.10.2018 11,00 Underperform Gordon Haskett John Inch 12.10.2018 13,00 Neutral UBS Steven Winoker 11.10.2018 16,10 Buy Morningstar - 03.10.2018 16,00 Outperform Wolfe Research Nigel Coe 02.10.2018 21,00 Buy Citigroup Andrew Kaplowitz 02.10.2018 13,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.10.2018 - Perform Oppenheimer - 02.10.2018 15,00 Outperform RBC Capital Markets Deane Dray 01.10.2018 14,00 Neutral BofA Merrill Lynch Research Andrew Obin 01.10.2018 14,00 Neutral Goldman Sachs Joe Ritchie 01.10.2018 15,00 Hold Deutsche Bank Nicole DeBlase 23.07.2018 14,00 Halten LBBW Volker Stoll 20.07.2018

Xetra-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,17 EUR +1,60% (29.10.2018, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

10,12 EUR +2,02% (29.10.2018, 16:40)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

11,54 USD +2,12% (26.10.2018, 16:26)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (29.10.2018/ac/a/n)







Fairfield, CT (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 10,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur General Electric-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.General Electric wird am 30.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der General Electric-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Citigroup, Andrew Kaplowitz, in einer Aktienanalyse vom 02.10.2018 das Votum "buy" sowie das Kursziel von 21,00 USD bestätigt. Mit der Ernennung von Larry Culp, dem früheren Vorstandschef von Danaher, als neuer CEO beginne bei General Electric Co. eine neue Zeitrechnung. Der Zustand des Stromerzeugungsgeschäfts sei viel schlechter als befürchtet. Ein neuer Chef der von außerhalb des Konzerns komme könne nun unmittelbar das Tempo der Restrukturierung erhöhen. Die Reputation von Culp könne dabei helfen mehr Vertrauen zu fassen, dass das Unternehmen nun die richtigen Maßnahmen ergreife.Die niedrigste Kursprognose für die General Electric-Aktie kommt von J.P. Morgan und liegt bei 10,00 USD. Analyst C. Stephen Tusa bestätigt in einer Analyse vom 25.10.2018 seine "underweight" -Empfehlung. Eine tiefergehende Prüfung der Finanzberichte habe die Einschätzung weiter untermauert, wie prekär die finanzielle Lage bei GE derzeit sei. Derzeit würden sich die Nettoverbindlichkeiten auf 100 Mrd. USD belaufen. Dabei dürfte General Eletric (inklusive des Healthcare-Geschäfts) derzeit keinerlei Cash flow generieren. Inklusive der Dividende komme man sogar auf einen Minusbetrag von 4 Mrd. USD. Der Analyst sei der Ansicht, dass Investoren und Ratingagenturen die Assets übersehen würden, die bei GE doppelt berücksichtigt würden. Egal ob kurzfristig ein Liquiditätsproblem bestehe oder nicht, das neue Management müsse sich um die finanzielle Lage dringend kümmern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur General Electric-Aktie?Börsenplätze General Electric-Aktie: