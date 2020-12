Bonn (www.aktiencheck.de) - Bei europäischen Versorgern dürften die Performances im kommenden Jahr stark auseinandergehen, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Unternehmen mit Fokus auf Erneuerbaren Energien sollten weiter hohes Anlegerinteresse erfahren und von der zunehmenden Popularität von ESG-Fonds profitieren. Hingegen dürften klassische, regulierte Versorger, die beispielsweise Strom- oder Gasnetze sowie Kraftwerke betreiben und hierfür eine fixe Vergütung bekommen würden, deutlich schlechter abschneiden. Denn einerseits dürften sich Anleger verstärkt zyklischeren Titeln mit Aufholpotenzial zuwenden; andererseits würden die als Dividendentitel bekannten regulierten Versorger an Attraktivität verlieren, sollten die Renditen auf Staatsanleihen wie vom Markt erwartet leicht steigen. In jeder der vergangenen fünf Perioden steigender Anleiherenditen hätten sich regulierte Versorger schlechter entwickelt als der Gesamtaktienmarkt. Entsprechend raten die Analysten von Postbank Research zu Grünen Versorgern. Deren Bewertung liege zwar über der des Gesamtmarkts, angesichts eines erwarteten jährlichen Gewinnwachstums von knapp zehn Prozent bis 2023 scheine dies jedoch gerechtfertigt. (17.12.2020/ac/a/m)



