Bonn (www.aktiencheck.de) - In Japan wurde der landesweite Notstand Anfang vergangener Woche aufgehoben, so die Analysten von Postbank Research.



Dies spiegele sich allerdings naturgemäß noch nicht in den abschließenden Konjunkturdaten für den Monat April wider. So sei die Industrieproduktion im Monatsvergleich um mehr als 9 Prozent gesunken und somit wesentlich stärker als um die prognostizierten 5,7 Prozent. Auch die zugegebenermaßen volatilen Einzelhandelsumsätze hätten mit 9,6 Prozent im Monatsvergleich mehr nachgegeben als mit minus 6,9 Prozent erwartet worden sei. Auch für Japan sei jedoch zu erwarten, dass die Coronavirus-Pandemie-Talsohle nun durchschritten sein sollte. So habe zum Beispiel der Index des Verbrauchervertrauens im Mai entgegen den Schätzungen der Analystengemeinde zugelegt.



Noch zu Monatsbeginn sei der Euro gegen den japanischen Yen auf ein Drei-Jahres-Tief zurückgefallen. Seitdem habe er sich aber um mehr als 4 Prozent erholt. Hier spiele zum einen die Tatsache eine Rolle, dass der Euro aufgrund der Markterwartungen an den geplanten Wiederaufbaufonds von den Investoren nunmehr positiver als noch Anfang Mai betrachtet werde. Zum anderen habe der Yen als sicherer Währungshafen aufgrund der - trotz des USA-China-Konflikts - steigenden Risikobereitschaft der Marktteilnehmer etwas zurückgesetzt. Auch in nächster Zeit werde der Yen vermutlich je nach Risikoneigung der Investoren gefragt beziehungsweise offeriert werden. (02.06.2020/ac/a/m)



