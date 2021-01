(Bild: Pixabay)

Grundsätzlich gilt dabei für Sparer ihr gesamtes Kapital niemals in nur eine Anlagemöglichkeit zu investieren, sondern eine Mischung aus unterschiedlichen Finanzprodukten zu wählen. Auch, wenn das Portfolio der Geldanlagen dadurch etwas unübersichtlicher wird, gelingt es so Verluste schneller auszubalancieren und sich zusätzliche Sicherheit bei starken Kursschwankungen zu verschaffen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Anlagen genau ins Visier geraten, wichtig ist nur einen gesunden Anlagemix zu wählen. Damit gelingt es Sparern eine Reihe von Vorteilen von verschiedenen Anlagewegen zu nutzen. Wer beispielsweise einen gewissen Betrag auf ein Tagesgeldkonto investiert, um damit problemlos auch kurzfristigen Zugriff auf sein Kapital zu erhalten, kann in Verbindung mit der Anlage in Aktienfonds zudem von sehr hohen Renditechancen profitieren. Wenn man sich nur auf ein Anlageprodukt verlässt, kann dies unter Umständen sehr fatale Folgen für Sparer nach sich ziehen. Demnach spielt die richtige Mischung aus renditestarken Anlagemöglichkeiten und sicherheitsorientierten Finanzprodukten vielen Sparer deutlich in die Karten. Wie Sie einen idealen Anlagemix aus verschiedenen Finanzprodukten finden können, erfahren Sie hier.



Die richtige Mischung aus Risiko und Sicherheit

Es gibt keine Versicherung für die perfekte Geldanlage. Um die richtige Mischung für einen gesunden Anlagemix zu finden, gilt es das Finanzdepot sowohl mit sicheren, als auch risikoreichen Geldanlagen aufzurüsten. Dabei handelt es sich bei den profitabelsten Finanzprodukten auch um die riskantesten Geldanlagen. Wer beispielsweise in Aktien aus fernen Ländern investiert, die zum Börsenstart einen starken Schwung mitgenommen haben, kann innerhalb von wenigen Monaten auch erhebliche Verluste erwirtschaften. Als eine renditestarke und sichere Anlage, jedoch auch langfristige Anlagemöglichkeit gelten ETFs. Der Handel mit ETFs ist dabei im Vergleich zu anderen Geldanlagen relativ günstig. Denn die Verwaltungsgebühren beim Handel mit Aktienfonds beträgt meistens nicht mehr 0,8 Prozent. Das Portal flatex.de bietet Anlegern sogar an ETFs ohne Transaktionskosten zu handeln, so dass sich hier für Sparer sehr lukrative Möglichkeiten ergeben. Ebenso lassen sich ETFs deutlich schneller handeln, als gewöhnliche Investmentfonds, so dass Anleger hier zu jederzeit von einer schnellen Liquidität profitieren können. Zur Mischung des Anlage-Portfolios sollten demnach auch ETFs zählen. Finanzexperten raten dazu auf eine Diversifikation zu setzen. Auf diese Weise gelingt es durch die Anlage auf dem Aktienmarkt in viele verschiedene Aktien eine Balance zwischen exorbitanten Gewinnen und hohen Verlusten zu verschaffen. Dabei wird das angelegte Vermögen in den meisten Fällen eher einen relativ guten Gewinn abwerfen, wenn man sich für den Kauf von vielen verschiedenen Aktien an der Börse entscheidet. Das Risiko hier viel Geld zu verlieren, ist demnach deutlich geringer, als wenn man sich lediglich auf eine oder zwei Aktien an der Börse entscheidet.



Sein Geld in verschiedene Finanzprodukte investieren – aber richtig!

Es kommt nicht nur darauf an für eine breite Mischung aus verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu setzen, sondern vor allem die richtigen Finanzprodukte zu finden. Die Aufteilung spielt hier eine entscheidende Rolle. Sichere und eher wenig gewinnorientierte Geldanlagen wie Gold sollten dabei den Großteil des Anlage-Portfolios ausmachen. Dazu sollten sich auch einige renditestarke Finanzprodukte sowie kurzfristige Geldanlagen gesellen. Viele Sparer scheitern leider daran, die richtige Mischung für ihr Anlage-Portfolio zu finden. Denn die meisten Sparer entscheiden sich völlig zufällig dafür wie hoch die Anteile ihres Vermögens in verschiedene Anlagemöglichkeiten ausfällt. Dabei braucht es keine komplizierten Formeln. Unter Berücksichtigung der eigenen Risikobereitschaft sollte die Verteilung des Vermögens zum größten Teil in sichere Geldanlagen investiert werden. ETFs, Gold, eine Lebensversicherung oder Immobilien eignen sich hier hervorragend, um für eine sichere Rendite zu sorgen. Doch gilt es auch werteorientierte Geldanlagen in das Anlage-Portfolio einzubeziehen, um die Chance auf sehr aussichtsreiche Erträge nicht zu verpassen. (19.01.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Coronakrise und die weiter anhaltenden Niedrigzinsen machen es Sparern hierzulande nicht einfach eine geeignete Geldanlage zu finden. So reagieren die meisten Privatanleger derzeit sehr ängstlich, wenn es um die Investition in ein Finanzprodukt geht. Dabei ist es den meisten Sparer wichtig eine Geldanlage zu finden, die vor allem ausreichend Sicherheit in aktuell unsicheren Wirtschaftszeiten bringt. Wer kaum Risiken eingehen möchte, legt sein Geld eher in konservative verzinsliche Anlagen an. Doch bringen die meisten klassischen Geldanlagen kaum eine nennenswerte Rendite und erwirtschaften unter Umständen sogar einen Realverlust, da die Inflationsrate deutlich höher liegt als der Zinswert auf Sparbücher, Tagesgeldkonten und Festgeldkonten. Die darauf resultierenden Ertragsmöglichkeiten sind auf lange Sicht deutlich geringer als bei vielen Alternativanlagen. So gelingt es oftmals durch andere Kapitalanlagen deutlich höhere Gewinne zu erzielen.