Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Spannung wurde die Entscheidung der EZB erwartet, welche letztlich keine Überraschungen beinhaltete, so die Analysten der Helaba.



Die Notenbanker würden ihre expansiv ausgerichtete Geldpolitik fortsetzen. Nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verbessert und die am Vormittag entstandenen Verluste wieder aufgeholt. Auch die US-Inflationsdaten seien nicht dazu geeignet gewesen, dem deutschen Aktienmarkt deutlichen Rückenwind zu verleihen. Unabhängig davon stehe die Frage im Raum, ob allmählich die Schwungkraft verloren gehe. Auf der einen Seite hätten zuletzt neue Rekordmarken erreicht werden können, andererseits zeige der ADX, dass die Trendintensität zunehmend nachlasse. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch saisonale Aspekte bemerkbar machen würden. Rückrechnungen über mehr als 50 Jahre würden zeigen, dass der DAX zwischen Mai und Oktober eine signifikant niedrigere Performance aufweise.



Die Schwächen bei verschiedenen, technischen Indikatoren haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle bereits mehrfach thematisiert. Daran habe sich zuletzt auch nichts geändert, ergänzend sei jedoch erwähnt, dass der DAX auf Wochenbasis bereits zehn Mal in Folge einen Doji ausgebildet habe. Eine derart lange "DojiPhase" sei recht selten. Diese unterstreiche die These, dass der Spielraum auf der Oberseite ausgereizt zu sein scheine und entsprechend die Risiken für eine Korrektur größer würden. Erste Supports seien für den DAX bei 15.508, 15.462 und 15.374 Zählern zu finden. (11.06.2021/ac/a/m)

