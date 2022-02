Wien (www.aktiencheck.de) - Beim Essens-Lieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) hält die Gegenbewegung weiter an, die Aktie schloss gestern 15% im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Chipkonzern Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) übernehme den israelischen Halbleiter-Hersteller Tower Semiconductor (ISIN: IL0010823792, WKN: 893169, Ticker-Symbol: TOW). Letztere Aktie habe daraufhin fast 40% gewonnen. Binnen zwölf Monaten solle der Deal abgeschlossen sein. Die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden sei allerdings noch ausständig.Negativ aufgenommen worden seien Gerüchte rund um eine mögliche Fusion des Getränkeherstellers Monster Beverage (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) mit dem Produzenten alkoholischer Getränke Constellation Brands. Die Aktien hätten 3,4% und 7,0% abgegeben. (16.02.2022/ac/a/m)