Linz (www.aktiencheck.de) - Ein altes Sprichwort sagt: "Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte", so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das treffe leider nicht auf den Handelsstreit zwischen den zwei weltgrößten Wirtschaftsmächten USA und China zu. Er sorge dafür, dass auch die globale Konjunktur abkühle. Die EU und andere Länder wie Kanada und Mexiko seien indirekt von den Strafzöllen betroffen. Bereits im September sollten erneut weitere Zölle auf chinesische Importe in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar eingeführt werden. Die importierten, mit Zöllen belegten Vorprodukte, würden weiter verarbeitet und somit die Endprodukte verteuern.



Laut US-Präsident stehe die nächste Verhandlungsrunde der beiden Staaten, Anfang September, auf wackligen Beinen. Donald Trump beschuldige Peking der Währungsmanipulation und die offiziellen Wirtschaftsdaten zu "fälschen". Ziel des US-Präsidenten sei, dass China mehr US-Produkte importiere und so die Handelsbilanz ausgleiche. EUR/USD habe gestern wenig Bewegung gezeigt und handele in einer engen Spanne. Die Aussichten für heute bei EUR/USD würden 1,1150 bis 1,1250 betragen. (13.08.2019/ac/a/m)





