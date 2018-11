Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,74 EUR -4,40% (07.11.2018, 16:39)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,73 EUR -4,42% (07.11.2018, 17:27)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

15,40 HKD -4,94% (07.11.2018)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (07.11.2018/ac/a/a)



Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK)Die Autoverkäufe im Monat Oktober seien mit einem Plus von nur 3% enttäuschend ausgefallen. Im September habe Geely Automobile Holdings Ltd. noch einen Zuwachs von 14% erzielt.Der Oktober-Absatz sei vor allem von älteren Modellen wie Boyue und Engrand GS belastet worden, so die Analysten von UOB Kay Hian. Dadurch sei das Absatzplus bei neueren Modellen aufgeweicht worden. Zudem habe sich das Wettbewerbsumfeld verschärft.Analyst Ken Lee senkt die Gewinnschätzungen und das Kursziel für die Geely-Aktie von 30,00 auf 23,00 HKD. Die starke Produktpipeline des Unternehmens sollte aber weiterhin für Gewinnwachstum sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: