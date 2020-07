Börsenplätze Geely-Aktie:



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (07.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Es kämen wieder positive Signale aus China. Geely habe im Juni 21 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das habe der Aktie zu einem Sprung von 18 Prozent nach oben verholfen. Wie gehe es mit dem Papier weiter?Geely habe im Juni einschließlich der Marke LYNK & CO 110.129 Autos verkauft. Das entspreche einem Plus von knackigen 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vormonat habe der Zuwachs bei einem Prozent gelegen. 8.750 Einheiten seien dabei auch Elektrofahrzeuge entfallen.Im ersten Halbjahr sei Geely auf 530.446 Einheiten gekommen, ein Rückgang von rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gut möglich, dass Geely die Aufholjagd weiter fortsetzen werde und demnach der Einbruch im Gesamtjahr doch nicht so stark ausfalle wie von vielen Experten im Vorfeld erwartet.Hinzu sei noch eine Kaufempfehlung von der Bank of China gekommen. Analyst Lou Jia habe das Kursziel auf 22 Hongkong-Dollar (2,50 Euro) angehoben.Langfristig orientierte Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link