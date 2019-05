Börsenplätze Geely-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,436 EUR +2,72% (24.05.2019, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,422 EUR +1,44% (24.05.2019, 16:38)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline nd knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (24.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Autobauers kenne seit eineinhalb Jahren nur den Weg gen Süden. Der kurze Zwischensprint zu Jahresbeginn habe sich als Strohfeuer erwiesen. Seit Mitte April sei es erneut um 37 Prozent bergab gegangen. Die Regierung in Peking habe heute allerdings für einen kräftigen Kursprung um fast sieben Prozent gesorgt.Laut einer "Bloomberg"-Meldung habe das Finanzministerium in Peking Details zu Steuerzuschüssen beim Kauf von Fahrzeugen veröffentlicht. Daraufhin seien Aktien chinesische Autobauer in einem freundlichen Marktumfeld wieder stärker gefragt gewesen. Die Anteilsscheine von Geely seien in der Spitze um 6,7 Prozent nach oben gesprungen, bevor sie sich bei einem Plus von circa drei Prozent eingependelt hätten. Details zu den neuen Subventionen seien bislang nicht bekannt.Mit dem heutigen Anstieg habe sich die Aktie wieder etwas Luft zu wichtigen Unterstützungen verschafft. Denn sollte die Aktie die horizontale Unterstützung bei 12,27 Hongkong-Dollar (HKD) brechen, drohe ein erneuter Test des Januar-Tiefs bei knapp über zehn HKD. Bei weiteren Querelen zwischen dem Weißen Haus und Peking sei dieses Szenario nicht unwahrscheinlich. Nach oben hin würden die 100-Tage-Linie bei 14,25 HKD und die 200-Tage-Linie bei 14,75 HKD den Weg beschränken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Geely, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.