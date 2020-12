Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

2,195 EUR -5,18% (02.12.2020, 15:56)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

20,75 HKD -4,16% (02.12.2020)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie Deutschland:

GRU



Hongkong-Ticker-Symbol Geely-Aktie:

0175.HK



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (02.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol Deutschland: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.In China hätten sich die Autohersteller frühzeitig mit dem Schwenk in Richtung Elektromobilität auseinandergesetzt. Bei Geely hätten die Investoren aber zuletzt entsprechenden Newsflow vermisst. Jetzt melde sich Geely-Boss und Firmengründer Li Shufu zu Wort.Der Vorsitzende der Geely-Holding-Gruppe habe bei einem Gipfel erklärt, dass die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) den Platz der EU als Chinas größter Handelspartner für die ersten drei Quartale dieses Jahres übernommen habe, weshalb die Gruppe ihre Präsenz auf dem gesamten ASEAN-Markt ausweiten werde, habe "China Youth Daily" berichtet. China befinde sich jetzt in einer hervorragenden Position, in der die Corona-Krise wirksam eingedämmt sei und sich die Wirtschaft aus der Perspektive des inländischen Wirtschaftskreislaufs vollständig erhole, so Li.Die Geely-Aktie, die im November in der Spitze rund 50% habe zulegen können, sei zuletzt zurückgekommen. Nach dem Anstieg komme diese Konsolidierung nicht unbedingt überraschend. Fazit: Neueinsteiger sollten abwarten, ob die Unterstützung standhalte. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Börsenplätze Geely-Aktie: