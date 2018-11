Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,67 EUR -5,11% (08.11.2018, 19:26)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (08.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU) unter die Lupe.Die Geely-Aktie befinde sich trotz guter Absatzzahlen und positiver Analystenkommentare weiter unter Druck. Die Aktie verliere im heutigen Handel weiter an Prozentpunkten. Die Zukunft bleibe dennoch aussichtsreich.Die Absatzzahlen des chinesischen Autobauers Geely für Oktober könnten sich durchaus sehen lassen. Demnach habe der Hersteller rund 129.000 Einheiten verkauft, was einem Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeute. Die meisten Autos habe Geely auf dem traditionell starken Heimatmarkt China abgesetzt.Die Exporte des Autobauers, welche lediglich einen Bruchteil des Absatzes ausmachen würden, seien auf insgesamt rund 1.300 Einheiten gestiegen - immerhin ein Zuwachs von 76 Prozent im Vergleich zum Oktober 2017. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge, welche in der Produktpalette Geelys sowohl Hybride, Plug-In Hybride oder auch voll elektrisch angetriebenen Autos darstellen würden, seien im Oktober mit rund 8.100 Fahrzeugen ebenfalls ordentlich nachgefragt worden.Trotz ordentlicher Absatzzahlen für Oktober bleibe die Geely-Aktie weiter unter Druck. Am Handelstag verliere die Frankfurter Notierung fast vier Prozent und löse somit die Kursgewinne der vergangenen Tage in Luft auf.Dennoch scheine sich die Aktie nach dem langen Abwärtstrend wieder etwas aufzurappeln. Nach der Bewegung von 1,55 Euro bis 1,80 Euro sei ein Rücksetzer bis auf die Ausbruchslinie wahrscheinlich. Im Anschluss gelte es die wichtige 200-Tage-Line bei 20,41 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 2,15 Euro nachhaltig zu überwinden. Noch könne man für die Aktie keine Entwarnung geben. Das langfristige positive Investment-Szenario bezüglich der Geely-Aktie bleibt aber intakt, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2018)