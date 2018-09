Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,68 EUR +0,60% (14.09.2018, 14:44)



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,68 EUR +1,20% (14.09.2018, 15:00)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

15,30 HKD +1,73% (14.09.2018)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Hong Kong-Ticker-Symbol:

0175.HK



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (14.09.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Lo von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Benjamin Lo vom Investmenthaus Instinet seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK)Einem Medienbericht zufolge würden sich Toyota Motor und Geely Automobile Holdings Ltd. in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Lizenzierung von Hybridtechnologie befinden.Die Analysten von Instinet würden einen solchen Deal als sinnvoll für beide Autohersteller ansehen. Im Vorfeld einer kompletten Elektrifizierung könnte der Absatz von Hybridfahrzeugen dadurch stimuliert werden. Die chinesische Regierung habe die Anforderungen an die Kraftstoffeffizienz und die Förderung von Autos mit alternativen Antrieben (grundsätzlich Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge) verschärft um die Produktion von umweltschonenden Fahrzeugen anzukurbeln. Der Verbreitungsgrad der sog. New Energy Vehicles sei noch unbefriedigend. Die Regierung könnte daher auf einen realistischeren Ansatz setzen, um Hybridfahrzeuge als Brückentechnologie zu nutzen.Falls der Deal zwischen Geely und Toyota zustande komme, werde Geely im Vergleich zu den lokalen Konkurrenten im Hinblick auf das Einhalten von Umweltstandards im Vorteil sein. Das Unternehmen könnte die Branche konsolidieren, falls OEM's ums Überleben kämpfen müssten, so die Einschätzung des Analysten Benjamin Lo.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Geely-Aktie: