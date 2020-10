Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Geely:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline und knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (02.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) unter die Lupe.Der Autobauer wolle auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Dafür plane Geely das Car-Sharing zu revolutionieren und setze dabei auf radikale Einfachheit.Ein Händlernetz gebe es nicht - der Wagen werde über die App gebucht - die Wartung übernehme der Hersteller in den Volo-Werkstätten. Nach dem Tesla-Vorbild sei auch der Autoschlüssel obsolet geworden, die Türen würden sich ebenfalls per Smartphone öffnen. Somit würden für den Kunden nur noch zwei Fragen zu klären bleiben: Solle der Lynk & Co 01 SUV schwarz oder blau sein und mit einem Plug-in-Hybrid oder Hybridantrieb angetrieben werden.Für 500 Euro im Monat wolle Geely weit mehr als nur ein Auto bieten. Wer Club-Mitglied sei, werde laut Unternehmensangaben zu unterschiedlichen Events rund um die Themen Mode, Möbel, Musik und Kunst eingeladen. Außerdem könnten die Mitglieder ihr Fahrzeug an andere Clubmitglieder vermieten und so ein bisschen Geld sparen, im Einzelfall sogar Geld verdienen.Während dieses System in Deutschland aufgrund der rechtlichen Lage Anlaufschwierigkeiten haben könnte, gebe es durchaus weniger bürokratische Länder in Europa, in denen das Abomodell funktionieren könnte.Gelinge es Geely das neue Abomodell zu etablieren, könnte dies das Image des Unternehmens aufbessern.DER AKTIONÄR rechnet mit einem Comeback des chinesischen Autobauers und empfiehlt die Geely-Aktie zum Kauf, so der Experte Jan Paul Fori. (Analyse vom 02.10.2020)