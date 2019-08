Kursziel

Börsenplätze Geely-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,284 EUR +2,23% (19.08.2019, 20:52)



Stuttgart-Aktienkurs Geely-Aktie:

1,252 EUR +0,97% (19.08.2019, 18:10)



Hongkong-Aktienkurs Geely-Aktie:

11,06 HKD +2,03% (19.08.2019)



ISIN Geely-Aktie:

KYG3777B1032



WKN Geely-Aktie:

A0CACX



Ticker-Symbol Geely-Aktie:

GRU



Kurzprofil Geely Automobile Holdings Limited:



Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) ist ein chinesischer Automobilhersteller, der sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenkraftwagen konzentriert. Der wichtigste Markt ist China, aber auch der Mittlere Osten, Osteuropa sowie Zentral- und Südafrika werden für Geely immer bedeutender. Zum Portfolio zählen 30 Komplettmodelle sowie eine durchgehend erreichbare Service-Hotline nd knapp 1.000 Werkstätten in China; im Ausland hält das Unternehmen weitere 500 Verkaufs- und Serviceeinrichtungen. (20.08.2019/ac/a/a)







Hangzhou (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Autoherstellers Geely Automobile Holdings Limited (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 18,00 oder 5,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Geely-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Geely Automobile Holdings Limited wird am 21. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Geely-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Daiwa Capital Markets dem Titel das höchste Kursziel von 18,00 HKD zu. Das "buy"-Rating wurde in einer Aktienanalyse vom 4. Juli bestätigt. Die Analysten von Daiwa Capital Markets würden die Gewinnprognosen für den Zeitraum 2019 bis 2021 um 19% bis 21% senken, um den schwächeren Verkaufszahlen in der Branche und bei Geely Automobile Holding Ltd. im Speziellen Rechnung zu tragen. Analyst Kelvin Lau sehe Risiken, dass Geely das für das Gesamtjahr angestrebte Absatzvolumen nicht erreichen werde. Das Verkaufsvolumen sei in den ersten fünf Monaten des Jahres gegenüber 2018 um 12% gesunken. Da die Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA wieder aufgenommen würden, könnten staatliche Kaufanreize verschoben werden.Dagegen die niedrigste Kursprognose für die Geely-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 5,00 HKD. In der Aktienanalyse vom 8. Juli wurde der Titel mit "underweight" eingestuft. Geely Automobile Holdings Ltd. habe in den ersten fünf Monaten des Jahres 12% weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Bislang seien erst 37% des für das Gesamtjahr angestrebten Volumens erreicht worden. Das Absatzwachstum habe sich im April und Mai weiter verschlechtert. Geely scheine 25% der Arbeitsplätze im Bereich Forschung & Entwicklung zu streichen und wolle auch die Anzahl neuer Modelle in 2020 verringern. Die Analysten von Morgan Stanley seien der Auffassung, dass Geely Kosten reduzieren müsse, da der Absatz zunehmend unter Druck gerate. Die langfristigen Perspektiven des Konzerns würden sich weiter eintrüben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Geely-Aktie?