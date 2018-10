SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Geberit-Aktie:

ISIN Geberit-Aktie:

CH0030170408



WKN Geberit-Aktie:

A0MQWG



Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBRA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GEBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Geberit-Aktie:

GBERF



Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (31.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF), senkt aber sein Kursziel.Der Analyst habe von Geberit kein starkes Q3/2018 erwartet, sei aber dennoch überrascht gewesen, wie schnell beispielsweise auf ein zweistelliges Umsatzwachstum in Russland und der Golfregion in H1/2018 ein zweistelliger Umsatzrückgang in Q3/2018 gefolgt sei. Zudem habe sich die Wachstumsdynamik insbesondere in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und Schweden abgeschwächt, während die Nachfrage in Deutschland, dem für Geberit größten Markt, weiterhin solide geblieben sei. Der wichtige Renovationsmarkt sei für Geberit nach wie vor ein stabilisierendes Element, doch im Neubausegment erwarte der Analyst nun in einigen Ländern auch in den nächsten Quartalen ein geringeres Wachstum.Die EBITDA-Marge von Geberit sei in Q3/2018 um 94 BP gesunken, da Preiserhöhungen, Kosteneinsparungen in Frankreich und Effizienzgewinne die steigenden Rohstoffkosten, die höheren Personalkosten und die negativen Auswirkungen der schwächeren Schwellenländerwährungen nicht vollständig kompensiert hätten. Das Management gehe jedoch davon aus, dass die EBITDA-Marge in GJ 2018 auf einem hohen Niveau von rund 28% gehalten werde. Dies sollte sich in einer weiterhin soliden Cashflow-Generierung niederschlagen, und der Analyst erwarte für GJ 2018 ein zweistelliges Wachstum des operativen freien Cashflows.Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen für GJ 2018 und GJ 2019 um 3,3% bzw. 6,5%, um den geringeren Wachstumsaussichten und den anhaltend negativen Währungseinflüssen in den nächsten Quartalen Rechnung zu tragen. Basierend auf seinen aktualisierten Schätzungen und einer höheren Marktprämie ergebe sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von CHF 440 (zuvor: CHF 485), was immer noch ein Aufwärtspotenzial von 15% impliziere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link