Kurzprofil Geberit AG:



Die weltweit tätige Geberit Gruppe (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF) ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Als integrierter Konzern verfügt Geberit in den meisten Ländern Europas über eine sehr starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten.



Die Fertigungskapazitäten umfassen 35 Produktionswerke, davon 6 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden in über 40 Ländern erzielt Geberit einen Nettoumsatz von CHF 2,6 Milliarden. Die Geberit-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Seit 2012 sind die Geberit Titel Bestandteil des SMI (Swiss Market Index). (10.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Geberit-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Geberit-Aktie (ISIN: CH0030170408, WKN: A0MQWG, Ticker-Symbol: GBRA, SIX Swiss Ex: GEBN, Nasdaq OTC-Symbol: GBERF).Das EBITDA habe im GJ19 bei CHF 904 Mio. (+4,2% J/J) gelegen und habe damit dank der niedrigeren Rohstoffkosten dem Konsens entsprochen.Das EPS sei um 9,4% J/J auf CHF 17,9 gestiegen und damit nur 0,6% hinter dem Konsens zurückgeblieben, was auf die höheren Abschreibungskosten im 4Q19 zurückzuführen sei.Es sei eine Dividende von CHF 11,30 je Aktie (+4,6% J/J) vorgeschlagen worden, was leicht unter der Analystenschätzung von CHF 11,40 und der des Konsens von CHF 11,64 liege.Im Rahmen des im Juni 2017 gestarteten Aktienrückkaufprogramms seien 2,1% des Aktienkapitals erworben worden. Dieses Programm werde voraussichtlich bis zum 5. Juni 2020 laufen. In Anbetracht der soliden Finanzausstattung habe der Verwaltungsrat beschlossen, ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu CHF 500 Mio. mit einer maximalen Laufzeit von zwei Jahren in die Wege zu leiten. Das Startdatum dürfte im 2Q oder 3Q20 liegen.Geberit habe im vergangenen Jahr die Erwartungen erfüllt und ein hohes einstelliges EPS-Wachstum erzielt. Angesichts der erneuten Bilanzverbesserung begrüße Pomrehn das neue Aktienrückkaufprogramm. Er sehe allerdings Abwärtspotenzial ggü. den Konsensschätzungen aufgrund der schwierigen Märkte in Ländern wie der Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Zudem dürfte in diesem Jahr besonders die Schwäche des EUR ggü. dem CHF das gesamte organische Wachstum ausgleichen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt für dieses hochwertige Unternehmen bei seiner "hold"-Empfehlung. Das Kursziel laute CHF 500. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link