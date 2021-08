XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe es eine ganze Reihe an positiven Meldungen für Gazprom gegeben. Der weltgrößte Erdgasproduzent sei auf dem besten Wege, seine Marktmacht in Europa weiter auszubauen. Doch nun sei wieder einmal eine eher negative Meldung über die Nachrichtenticker gelaufen: Gazprom könnte stärkere Konkurrenz aus dem eigenen Land erhalten.So berichte die Tageszeitung Kommersant, dass der Ölriese Rosneft sein Erdgasgeschäft ausbauen wolle. Vor allem ab 2022 solle die Förderung kräftig ausgeweitet werden. Daher habe Rosneft-CEO Igor Sechin Präsident Wladimir Putin darum gebeten, eine Export-Erlaubnis für zehn Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa zu erhalten. Bisher habe Rosneft keine Genehmigung für größere Lieferungen. Dem Bericht zufolge wolle Rosneft Putin eine deutlich höhere Steuer auf das verkaufte Erdgas anbieten, um den Staat die Erlaubnis schmackhafter zu machen. Was die russische Regierung von dem Vorschlag halte, sei bisher noch nicht bekannt.Grund zur Sorge bestehe für Aktionäre von Gazprom aktuell nicht. Die Menge von zehn Milliarden Kubikmeter, die Rosneft gerne zunächst nach Europa exportieren wolle, sei durchaus überschaubar. Zum Vergleich: Gazprom liefere alleine nach Deutschland jährlich mehr als 50 Milliarden Kubikmeter. Mutige könnten bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor einsteigen. Der Stoppkurs sollte unverändert bei 5,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,765 EUR +0,74% (27.08.2021, 09:48)