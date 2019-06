Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

6,272 EUR +0,51% (07.06.2019, 09:52)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (07.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Lange Zeit hätten die Gazprom-Aktionäre warten müssen, bis der Kurs des Erdgasgiganten endlich ins Laufen gekommen sei. Und nun scheine es von Woche zu Woche besser zu werden. Denn die wahre Flut an positiven Meldungen reiße bei Gazprom nicht ab. Nun habe es eine weitere gute Nachricht von der russischen Regierung gegeben.So habe der Vize des russischen Finanzministeriums, Vladimir Kolychev, erklärt, dass Gazprom künftig keine "Mineral Extraction Tax" (MET) mehr zahlen müsse. Diese zusätzliche Steuer habe der Kreml eingeführt, um von den staatlichen und halbstaatlichen Unternehmen, aufgrund von Ausnahmen (bei Gazprom seien es die hohen Investitionen durch den Pipeline-Bau gewesen), mehr Geld zu erhalten.Zwar komme Gazprom auch mit der jüngsten Dividendenanhebung nicht auf die eigentlich geforderte Ausschüttungsquote von 50 Prozent, doch Kolychev habe erklärt, dass man die geänderte Dividendenpolitik von Gazprom mit einbeziehe, wonach das 50-Prozent-Ziel bald erreicht werden solle. Gazprom könnte sich dadurch eine Steuerzahlung in dreistelliger Millionenhöhe sparen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,282 EUR +1,00% (07.06.2019, 09:34)