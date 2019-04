Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,367 EUR +0,44% (16.04.2019, 16:05)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (16.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Bereits zwei Jahre seien vergangen, seit Nord Stream 2 den ersten Antrag für die Gaspipeline durch dänische Gewässer gestellt habe. Seitdem liege noch immer keine Genehmigung vor. Probleme gebe es bei der Route in den Gewässern südlich von Bornholm bei der Grenzüberschreitung von Polen nach Dänemark.Nord Stream 2 werde von Gazprom und fünf weiteren großen europäischen Energieunternehmen getragen. Gestern habe Nord Stream 2 eine Presseerklärung veröffentlicht. In dieser werde dargelegt, dass den dänischen Behörden bereits zwei einwandfrei Anträge mit unterschiedlichen Routen für die Gasleitung vorlägen. Allerdings habe es für diese bis jetzt keine Genehmigung gegeben. Das Gemeinschaftsunternehmen gehe davon aus, dass es sich hierbei um einen bewussten Verzögerungsversuch handele. Nord Stream möchte nun einen dritten Antrag einreichen.Die Vermutungen von Nord Stream würden sich mit den Gerüchten decken, dass der polnische Gas-Übertragungsnetzbetreiber Gaz-System sowie das dänische Energieunternehmen Energinet zusammen eine eigene Gasleitung in dieser Region planen würden. Die sog. Baltic Pipe solle Gaslieferungen aus Norwegen nach Europa bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,37 EUR +0,60% (16.04.2019, 16:19)