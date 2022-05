Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (31.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Handel an der Börse in Moskau sei bekanntlich eingeschränkt. Verkäufe seien in den vergangenen Monaten teilweise verboten worden. Viele Anleger hätten ohnehin die Hinterlegungsscheine von Gazprom und Co im Depot (ADRs = American Depositary Receipts, GDRs = Global Depositary Receipts). Diese würden an westlichen Börsen gehandelt.Allerdings sei nach Kriegsbeginn der Handel an westlichen Börsen ausgesetzt worden. Seit April gelte zudem ein russisches Gesetz, wonach heimische Unternehmen ihre Hinterlegungsscheine von ausländischen Börsen delisten und in Aktien umwandeln müssten. So solle der Handel nach Russland verlagert und westlicher Kontrolle entzogen werden.Die betroffenen Unternehmen könnten Ausnahmegenehmigungen beantragen. Gazprom sei eine solche allerdings verweigert worden. Der Handel in London sei heute endgültig eingestellt worden. Betroffen: PJSC Gazprom Standard GDRs (ISIN: US3682872078 und ISIN: US3682871088). Damit werde Gazprom nur noch in Form der Moskauer Aktien gehandelt.Nornickel wiederum habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen und dürfe demnach von russischer Seite grundsätzlich weiter im Ausland seine Hinterlegungsscheine handeln lassen.JPMorgan habe Mitte Mai aufgehört als Verwalter der Rosneft-GDRs aufzutreten. Und BPs Rosneft-Anteil werde wohl vom russischen Staat beschlagnahmt. Das bedeute praktisch Enteignung.Unterdessen habe Gazprom heute den Stopp seiner Lieferungen in die Niederlande bestätigt, weil das dortige Unternehmen Gasterra nicht in Rubel zahle. Gasterra habe seine Weigerung damit begründet, anderenfalls womöglich gegen Sanktionen zu verstoßen. Zudem gebe es finanzielle und operative Risiken. Gasterra habe nach eigenen Angaben bereits für Ersatz für die ausgefallenen Gas-Lieferungen gesorgt. An Gasterra sei unter anderem Shell beteiligt.Während das Risiko für Anleger bei westlichen (Öl-)Aktien einigermaßen überschaubar sei, bleibe die Situation für Inhaber russischer Unternehmensanteile äußert komplex und kaum überschaubar. DER AKTIONÄR hat bereits seit Kriegsbeginn vom Zock mit Russland-Aktien abgeraten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 31.05.2022)