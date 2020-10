Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (22.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der Gazprom-CEO Alexei B. Miller sei kürzlich erneut zum Präsidenten des International Business Congress (IBC) gewählt worden. Der 52-Jährige werde somit für zwei weitere Jahre den Zusammenschluss von 118 Unternehmen leiten. Für Gazprom könnte dies ein verstecktes Ass im Ärmel sein, denn der Kongress habe eine wichtige Aufgabe.Neben Gazprom seien auch die Öl-Konzerne Shell und OMV Mitglieder des IBC. Die Aufgabe des Bündnisses sei recht simpel: Konkret würden die Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit politischen Vertretern über unternehmerische Fragen von aktueller wirtschaftlicher Relevanz beratschlagen. Auf Wunsch könnten die einzelnen Arbeitsgruppen dabei konkrete Empfehlungen für die Regierungen ausarbeiten.Zudem habe der Gazprom-Chef bei seinem Schreiben anlässlich des 23. Zusammentreffens des Gremiums keinen Zweifel daran gelassen, dass er den russischen Erdgasproduzenten gut für die Energiewende aufgestellt sehe:"Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf kohlenstoffarme Energie. Der Grundstein für das zukünftige Energiemodell wird gelegt. Damit eröffnen sich hervorragende Möglichkeiten für die Nutzung von Erdgas. Der effektivste Weg zu kohlenstoffarmer Energie ist in naher Zukunft die Verwendung von Erdgas anstelle von Kohle und Öl. Langfristig ist es die Herstellung von Wasserstoff aus Methan ohne CO2-Emissionen."Trotz der aus dem Kohleausstieg resultierenden Chancen für Erdgas bleibe Gazprom wegen der Nord-Stream-2-Thematik ein heißes Eisen. Derzeit dränge sich ein Einstieg nicht auf. Wer in der Gazprom-Aktie bereits investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 3,20 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: