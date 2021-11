XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

8,10 EUR +1,38% (15.11.2021, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (16.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Eine Streitfrage um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 werde am heutigen Dienstag vor Gericht erörtert. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald stünden sich in einer mündlichen Verhandlung die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und das Bergamt Stralsund gegenüber. Die Behörde habe Anfang 2018 den Bau und Betrieb der Pipeline genehmigt. Die Umwelthilfe habe Klage eingereicht, nachdem das Bergamt es abgelehnt habe, die Genehmigung aus Klimaschutzgründen zu überprüfen.Nord Stream 2 sei zwar fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Eine Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur stehe noch aus. Ohne diese sei der Gastransport unzulässig. Notwendig sei die Zertifizierung nach den Vorschriften der EU-Gasrichtlinie. Nord Stream 2 gehe vor dem Bundesgerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof und einem Schiedsgericht gegen die entsprechenden Regeln oder deren Anwendbarkeit auf das Projekt vor.Die Gazprom-Aktie habe nach der Rally zuvor zuletzt etwas korrigiert. "Der Aktionär" bleibe allerdings für das Papier nach wie vor optimistisch gestimmt. Die Aussichten für den Weltmarktführer seien gut, zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig. Mutige Anleger könnten daher den jüngsten Kursrücksetzer zum Kauf nutzen. Der Stopp sollte bei 6,50 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:8,255 EUR +1,29% (16.11.2021, 08:54)