Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (04.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Über Jahre hinweg hätten Gazprom und OMV über ein mögliches Tauschgeschäft verhandelt - ohne Erfolg. Gestern Abend sei der Deal nun abgeblasen worden. Denn der österreichische Energiekonzern wolle den 25-prozentigen Anteil am sibirischen Gasfeld Urengoi Gazprom nun direkt abkaufen. Die beiden Konzerne hätten hierfür bereits ein "Basic Sale Agreement" vereinbart, der endgültige Kaufvertrag solle Anfang 2019 unterzeichnet werden. Ursprünglich sollte Gazprom im Gegenzug dafür 38,5 Prozent an der norwegischen OMV-Tochter Norge erhalten.Wie der Deal um den 25-Prozent-Anteil letztlich aussehe, dürfte für den weiteren Kursverlauf von Gazprom jedoch eher weniger entscheidend sein.Aufgrund der politischen Risiken ist und bleibt die Gazprom-Aktie indes ein heißes Eisen - aber zumindest derzeit ein heißes Eisen, das sich charttechnisch in sehr starker Verfassung befindet (wobei es früher oder später auch hier zu Korrekturen im Zuge von Gewinnmitnahmen kommen wird), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige Investoren könnten bei den mit einem KGV von 3 und einem KBV von 0,25 immer noch extrem günstig bewerteten Anteilen weiter zugreifen. Der Stoppkurs sollte man auf 3,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 04.10.2018)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,44 EUR +3,26% (04.10.2018, 14:20)