Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,979 EUR -6,71% (27.03.2020, 15:12)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Schwere Zeiten für Energiekonzerne wie Gazprom: Die Ölpreise würden auch heute wieder deutlich sinken und würden sich den kürzlich markierten Mehrjahrestiefs nähern. Noch immer gebe es zwischen den zerstrittenen Ex-Partnern Saudi-Arabien und Russland keine Einigung, weshalb es mit einer Bodenbildung noch länger dauern könnte. Darüber hinaus sorge natürlich die sinkende Nachfrage im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus für Druck auf die Ölpreise - und natürlich auch die Gaspreise.Aufgrund der Belastung ihrer Staatsfinanzen durch den niedrigen Ölpreis würden mittlerweile aber einige kleinere Opec-Staaten auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch drängen. Mit der Sache vertraute Offizielle und Branchenkenner hätten die Entscheidung Saudi-Arabiens, die Fördermenge zu erhöhen, als für die Partner-Staaten nervenaufreibend beschrieben.Der niedrige Ölpreis verursache in der Ölindustrie bereits Zwangsmaßnahmen. Die Lage am Ölmarkt bleibe sehr angespannt. Daher sollten nur mutige Anleger bei der Schnäppchen-Aktie Gazprom zugreifen. Zur Absicherung dieses Investments biete sich aktuell ein Stoppkurs bei 3,30 Euro an, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,967 EUR -5,86% (27.03.2020, 15:13)