Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (18.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Das Startquartal 2021 neige sich allmählich dem Ende entgegen. Blicke man auf die in dieser Woche von Gazprom bekannt gegebenen Exportdaten bis Mitte März, so werde klar: Es werde aller Voraussicht nach ein sehr gutes Quartal für den russischen Rohstoffriesen werden.So habe Gazprom berichtet, dass die Gasexporte in Länder außerhalb der ehemaligen UDSSR zwischen dem 1. Januar und dem 14. März um satte 28,3 Prozent auf 42,9 Milliarden Kubikmeter hätten gesteigert werden können. Innerhalb der ehemaligen Sowjetstaaten habe der Absatz um 22 Prozent zugelegt.In Deutschland sei der Absatz im Jahresvergleich um 28,7 Prozent, in die Türkei - natürlich begünstigt durch die neue Pipeline Turkish Stream - um satte 80,5 Prozent geklettert.Auch die Pipeline nach China sorge für satte Steigerungsraten. Der Meldung zufolge habe das Exportvolumen durch die Pipeline Power of Siberia im März dreimal so hoch wie noch im März 2020 gelegen.Mutige Anleger können weiterhin investiert bleiben (Stopp: 3,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: