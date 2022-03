Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (21.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Trotz der Kampfhandlungen in der Ukraine fließe weiter russisches Gas in großem Umfang durch das Land nach Europa. So seien jüngst gemäß der Bestellungen der europäischen Kunden 106,6 Millionen Kubikmeter durch das Leitungssystem des Nachbarlandes gepumpt worden, habe der Sprecher des Gasriesen Gazprom, Sergej Kuprijanow, am Samstag mitgeteilt.Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liege bei 109 Millionen Kubikmetern Gas pro Tag. Die Ukraine beziehe aus dem Transit des russischen Gases für den eigenen Staatshaushalt wichtige Durchleitungsgebühren.Durch die Pipeline "Jamal-Europa" fließe der russischen Agentur Interfax zufolge derzeit kein Gas von Russland über Belarus und Polen nach Deutschland. Vielmehr werde Gas aus europäischen Speichern von Deutschland nach Polen umgeleitet, was den Angaben zufolge auch zu den aktuell hohen Energiepreisen führe.Gazprom verdiene mit dem Export von Erdgas nach wie vor gut. Dennoch nähmen die Risiken für das mittel- bis langfristige Geschäft sowie angesichts der umfangreichen Sanktionen auch für die Bilanz des Erdgasriesen weiter zu. Da die Anteile des Konzerns aktuell ohnehin nicht handelbar sind, sollten Anleger eher auf Konkurrenten wie Equinor oder Shell setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: