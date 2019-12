Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

7,198 EUR +0,33% (17.12.2019, 17:35)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (17.12.2019/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Der russische Erdgasriese bleibe weiterhin fest entschlossen, die Pipeline Nord Stream 2 möglichst schnell fertigzustellen. Die Pläne der USA, das Projekt nun durch neue Sanktionen zu torpedieren, würden nun für erheblichen Zeitdruck sorgen. Gazprom habe jedoch einen Plan. Demnach wolle das Konsortium um den russischen Rohstoffriesen nun den Pipeline-Bau über den Winter hinweg fortsetzen. Hierfür sei nun ein entsprechender Antrag beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gestellt worden. Dies wäre für Gazprom und die Partner, wie z.B. OMV, Shell oder Wintershall, sehr wichtig, da man dann den Bau womöglich noch vor Inkrafttreten der US-Sanktionen abschließen könne.Es bleibe nach wie vor spannend, ob Nord Stream 2 rechtzeitig fertiggestellt werden könne. Einmal mehr zeige sich, dass bei Gazprom weiterhin nur Anleger mit guten Nerven zugreifen sollten. Diese sollten ihre Positionen zur Gewinnsicherung mit einem Stopp bei 5,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:7,198 EUR +0,50% (17.12.2019, 21:51)