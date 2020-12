Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,049 EUR -0,59% (03.12.2020, 09:55)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (03.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursanstieg im Zuge der positiven Impfstoff-Nachrichten befinde sich die Gazprom-Aktie derzeit in einer - charttechnisch gesunden - Konsolidierungsphase. Wie es in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Titel weitergehe, könnte sich heute entschieden. Denn am heutigen Donnerstag nehme der Verbund OPEC+ einen neuen Anlauf, um Unstimmigkeiten zwischen großen Förderländern zu bereinigen. Es gehe darum, ob und in welchem Ausmaß die Produktion im nächsten Jahr steigen solle. Bisher werde sie durch vereinbarte Grenzen gedrückt, um die Ölpreise zu stützen. Die Preise seien durch die Corona-Krise erheblich belastet worden.Ein ursprünglich für Dienstag geplantes Treffen sei auf Donnerstag verschoben worden, weil es Unstimmigkeiten zwischen großen OPEC-Staaten gebe. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte aber von Fortschritten. Angepeilt sei offenbar ein Kompromiss, wonach die Förderung im kommenden Jahr nicht sprunghaft, sondern graduell steigen solle.Eine Einigung der OPEC+-Staaten über eine weitere Begrenzung der Förderung dürfte die Ölpreise weiterhin stützten und damit natürlich auch die Aktienkurse von Energieriesen wie etwa Gazprom. Das Papier des russischen Konzerns bleibe aber nach wie vor ein heißes Eisen. Investierte Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 3,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,055 EUR -0,81% (03.12.2020, 10:12)