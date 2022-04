Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,266 EUR -29,76% (28.02.2022)



XETRA-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

2,70 EUR -19,16% (01.03.2022)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



NASDAQ OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil PAO Gazprom (PAO = Öffentliche Aktiengesellschaft):



Die PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist ein globales Energieunternehmen. Ihre Hauptgeschäftsfelder sind geologische Erkundung, Förderung, Transport, Speicherung, Verarbeitung und Vermarktung von Gas, Gaskondensat und Erdöl, Vermarktung von Gas als Kraftstoff sowie Erzeugung und Absatz von Wärme und Strom.



Gazprom betrachtet als ihre Mission eine zuverlässige, effiziente und ausgeglichene Versorgung von Verbrauchern mit Erdgas sowie anderweitigen Energieressourcen und deren Folgeprodukten.



Strategisches Ziel der Gazprom ist die Etablierung des Konzerns als Spitzenreiter unter anderen globalen Energieunternehmen, indem er seine Absatzmärkte diversifiziert, für Energiesicherheit und nachhaltige Entwicklung sorgt, die Effizienz seiner Geschäftstätigkeit steigert und das wissenschaftlich-technische Potenzial nutzt. (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PAO Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Kremlchef Wladimir Putin habe mit Blick auf die Sanktionen des Westens vor einer Verstaatlichung russischen Vermögens im Ausland gewarnt. "Nur damit es niemand vergisst, das ist ein zweischneidiges Schwert", habe Putin am Dienstag bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Video-Konferenz mit Funktionären gesagt. Er habe etwa Druck seitens der Behörden auf den Staatskonzern Gazprom beklagt. Es würden in einigen Ländern "grobe Maßnahmen" ergriffen.In einem bislang einmaligen Rechtsakt habe der deutsche Staat die Aufsicht über Gazprom Germania und damit über bislang von Russland geführte Teile der deutschen Gasversorgung übernommen. Bei dem Unternehmen habe jetzt vorübergehend die Bundesnetzagentur als Treuhänderin das Sagen. Die Bundesregierung wolle damit die Versorgungssicherheit gewährleisten.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe am Dienstag in Berlin betont gelassen reagiert auf die Kritik aus Russland. "Dass wir uns in einer Situation befinden, wo auf Sanktionen Gegensanktionen erlassen werden können, ist keine neue Nachricht", habe der Grünen-Politiker gesagt. Die Entscheidung zu Gazprom habe er verteidigt. Sie stehe im Einklang mit deutschem Recht. Er wisse nicht, wie die Rechtsauslegung in Putins Land sei, "aber Minister in Deutschland sind an das Recht gebunden und verpflichtet, dem auch zu folgen", habe Habeck gesagt.In Russland habe es nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Zuge der Sanktionen und angesichts der vorübergehenden Schließung westlicher Firmen auch Diskussionen gegeben um eine Verstaatlichung des zurückgelassenen Vermögens. In der Debatte sei es vor allem darum gegangen, die Betriebe weiter zu führen, damit die Menschen ihre Arbeitsplätze nicht verlieren würden. Eine konkrete Initiative für eine Zwangsenteignung oder Nationalisierung gebe es aber bisher nicht. Gewartet werde, bis die Unternehmen zurückkehren würden. TotalEnergies oder Equinor , so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: