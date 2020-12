Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,381 EUR -6,69% (21.12.2020, 12:11)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

4,374 EUR -6,90% (21.12.2020, 11:57)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (21.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Gazprom in der vergangenen Woche noch von den positiven Nachrichten zu Nord Stream 2 sowie von steigenden Ölpreisen habe profitieren können, gehe es zum Start in die vorletzte Handelswoche des Jahres 2020 deutlich bergab.Denn angesichts wieder gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheiten seien die Ölpreise zu Wochenbeginn stark unter Druck geraten. So würden sich aktuell Brent- und WTI-Öl um jeweils vier Prozent verbilligen. Am Freitag hätten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.Börsianer hätten vor allem auf die neue Variante des Coronavirus verwiesen, die sich derzeit rasch im Südosten Englands ausbreite. Das Land stehe vor einer enormen Herausforderung, habe Gesundheitsminister Matt Hancock dem Sender Sky News gesagt. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler sei die kürzlich entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Vor diesem Hintergrund steige den Händlern zufolge die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten und damit die Nachfrage nach Rohöl sinke.Die Unsicherheit an den Märkten nehme wieder zu, worunter die Gazprom-Anteile weiter leiden könnten. Grund zu erhöhter Sorge bestehe allerdings nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: