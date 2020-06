Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es klinge schon wirklich sehr komisch: Nur wenige Tage nachdem sich Präsident Donald Trump angesichts der Demonstrationen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in einen Bunker geflüchtet habe, hätten nun US-Politiker die wahre Gefahr für die nationale Sicherheit der USA ausgemacht: Es sei russisches Erdgas...US-Senatoren der Republikaner und der Demokraten möchten die Fertigstellung der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 mit einer Ausweitung der US-Sanktionen gegen das Projekt verhindern. Die Senatoren Ted Cruz (Republikaner) und Jeanne Shaheen (Demokraten) sowie drei ihrer Kollegen hätten am Donnerstag (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch seine Republikaner und die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses möchten die Gaspipeline auf den letzten Metern noch stoppen. Die USA würden argumentieren, Deutschland begebe sich damit in Abhängigkeit von Russland.Der neue Gesetzesentwurf sehe Sanktionen nicht nur gegen Firmen vor, die die Schiffe zur Verlegung der Rohre stellen würden. So sollten auch Unternehmen, die Schiffe für andere Aktivitäten im Zusammenhang mit den Verlegearbeiten stellen würden, mit Strafmaßnahmen belegt werden. Dabei könne es sich zum Beispiel um das Ausheben von Gräben für die Pipeline handeln. Auch Firmen, die solche Schiffe versichern würden, würden Sanktionen drohen. Das Gleiche gelte für Unternehmen, die Zertifizierungen für die Pipeline vornehmen würden, damit diese in Betrieb gehen könne.Die Nord Stream 2 AG habe mitgeteilt, man prüfe etwaige Auswirkungen einer Verabschiedung des Gesetzentwurfs für das Projekt. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft habe das Vorgehen der Senatoren kritisiert. Die Pläne würden "zu US-Sanktionen gegen Dutzende von deutschen und europäischen Unternehmen führen", habe der Vorsitzende des Vereins, Oliver Hermes, festgestellt. Die Argumente der US-Vertreter hätten wenig mit der Realität zu tun. "Nord Stream 2 bedroht nicht die europäische Energiesicherheit, sondern sorgt durch zusätzliche Gasmengen dafür, dass bei wachsender Nachfrage die Energiepreise für Europas Haushalte und Unternehmen stabil bleiben", habe er gesagt.Senator Cruz habe erläutert, es gebe einen überparteilichen Konsens in beiden Kammern des Kongresses, dass Nord Stream 2 "eine kritische Bedrohung für die nationale Sicherheit Amerikas darstellt und nicht fertiggestellt werden darf". Im Dezember hätten sowohl der Senat und das Repräsentantenhaus mit großen Mehrheiten ein "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" verabschiedet, das durch den neuen Entwurf ergänzt werden solle.Der russische Präsident Wladimir Putin habe nach Verhängung der US-Sanktionen angekündigt, die Arbeiten eigenständig zu Ende bringen - unabhängig von ausländischen Partnern. Das Betreiberkonsortium von Nord Stream 2 habe betont, die Pipeline fertigstellen zu wollen. Das russische Verlegeschiff "Akademik Tscherski" solle das Projekt nun zu Ende führen. Nach Angaben des Unternehmens vom vergangenen Monat seien bereits mehr als 2.300 der rund 2.460 Kilometer langen Gasleitung von Russland nach Deutschland verlegt.Es bleibe weiterhin spannend, inwieweit Gazprom seine Pläne mit der zweiten Ostsee-Pipeline verwirklichen könne. Über kurz oder lang werde aber die Marktmacht des Rohstoffriesen in Europa ohnehin weiter ansteigen - ohne Nord Stream 2 würde es eben nur deutlich länger dauern. Da sich Gazprom nach und nach auch andere lukrative Märkte wie allen voran China erschließe, würden die langfristigen Perspektiven für Gazprom gut bleiben.Die Gazprom-Aktie ist jedenfalls weiterhin ein heißes Eisen und dementsprechend nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten den Stoppkurs auf 4,20 Euro nachziehen. (Analyse vom 05.06.2020)